«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Изидор открыл счет в начале второго тайма

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор отличился в матче первого тару РПЛ против «Нижнего Новгорода». Он открыл счет в начале второго тайма — 1:0.

Изидор получил мяч от Антона Миранчука на линии штрафной. Нападающий продвинулся чуть вперед и нанес точный удар в дальний угол из-под защитника.