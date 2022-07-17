Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:52

«Краснодар» — «Факел»: стартовые составы команд

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Краснодар» сыграет на своем поле с «Факелом» в первом туре нового сезона чемпионата России. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Олусегун, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Бородин, Рамирес, Пивоваров, Якимов, Ахметов, Сулейманов, Манелов, Самко.

«Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.

Запасные: Свинов, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Морозов, Шаваев, Шляков, Черняков, Мендель, Ивахнов, Гонгадзе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 1
Нижний Новгород 1
Матч завершен

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Огуречная диета: польза и ожидаемый эффект
«Барса» забрала Левандовски у «Баварии» за 60 млн евро, Зинченко отправляется в «Арсенал», Эриксен уже в «МЮ». Главные трансферы и слухи Европы 17 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Овечкин посетил матч между «Динамо» и «Ростовом»
Плутник назвал слабым судейство в матче «Локомотива» и «Нижнего Новгорода»
РПЛ: «Сочи» победил «Торпедо» и другие матчи 1-го тура
Бородюк: «Переживал, что не нашлось последнего паса»
Адвокат Добровинский: «Я бы запретил иностранных игроков»
Лебеденко сыграл за «Торпедо» в премьер-лиге 17 лет спустя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Изидор открыл счет в начале второго тайма

Лаксальт пропустит матч против «Ростова» по решению медицинского штаба
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
11
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости