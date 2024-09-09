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Сегодня, 08:30

«Локомотив» не смог договориться о трансфере полузащитника «Спартака» Зиньковского

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», «Локомотиву» не удалось договориться о трансфере полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

Клуб пытался подписать 28-летнего россиянина в летнее трансферное окно, но запрашиваемая красно-белыми сумма за футболиста не устроила железнодорожников.

Зиньковский выступает за «Спартак» с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 хавбек принял участие в 8 матчах и сделал 3 результативные передачи.

Контракт футболиста с красно-белыми действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Антон Зиньковский
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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