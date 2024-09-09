Источник: Даниил Фомин продлит контракт с «Динамо»

Руководство «Динамо» договорилось с полузащитником команды Даниилом Фоминым о продлении контракта, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Фомин выступает за «Динамо» с августа 2020 года. С тех пор хавбек сыграл в 144 матчах в составе бело-голубых, отметившись 27 голами и 20 результативными передачами.

Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость Фомина оценивается в восемь миллионов евро по данным портала Transfermarkt.