Источник: ЦСКА и «Зенит» завершили обмен Дивеева на Лусиано

ЦСКА и «Зенит» завершили обмен защитника Игоря Дивеева и нападающего Лусиано Гонду, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, 26-летний Дивеев подписал с петербуржцами контракт до лета 2029 года с опцией продления еще на один сезон, а 24-летний аргентинец заключил соглашение с армейцами до лета 2030 года.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019-го. За это время россиянин забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач в 203 матчах во всех турнирах.

Гонду играет за «Зенит» с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах.