Источник: «Барселона», «Интер», «ПСЖ» и «Ювентус» интересуются Батраковым

Полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым интересуются «Барселона», «Интер», «ПСЖ» и «Ювентус», а также «Монако» и «Порту». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети X.

По данным источника, железнодорожники готовы расстаться с 20-летним хавбеком за 35-40 миллионов евро.

Контракт россиянина с «Локомотивом» действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

7 января агент Батракова заявлял, что в последнее время заинтересованности в хавбеке от других клубов не было.

В сезоне-2025/26 полузащитник провел 23 матча, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач. Всего за «Локо» на его счету 66 игр, 31 мяч и 16 голевых пасов.