«Локомотив» намерен получить дополнительные места для болельщиков, которые вакцинировались от коронавируса

«Локомотив» выступил с дополнением к обращению московских клубов к мэру столицы Сергею Собянину и Российскому футбольному союзу (РФС).

«Локомотив» хочет внести ясность в моменты, связанные с недавним обращением к мэру города и руководству РФС. Разрешённые 50 процентов билетов все так же будут в свободной продаже. Клуб намерен получить дополнительные места для тех, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, вакцинировался (или для тех, у кого достаточный уровень антител), чтобы обеспечить доступ болельщиков на стадион сверх установленной квоты в 50 процентов", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале железнодорожников.

Сегодня, 21 июня «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА предложили мэру Москвы Сергею Собянину и президенту РФС Александру Дюкову организовать на стадионах прививочные пункты.