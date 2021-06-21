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«Локомотив» намерен получить дополнительные места для болельщиков, которые вакцинировались от коронавируса

14:16

«Локомотив» выступил с дополнением к обращению московских клубов к мэру столицы Сергею Собянину и Российскому футбольному союзу (РФС).

«Локомотив» хочет внести ясность в моменты, связанные с недавним обращением к мэру города и руководству РФС. Разрешённые 50 процентов билетов все так же будут в свободной продаже. Клуб намерен получить дополнительные места для тех, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, вакцинировался (или для тех, у кого достаточный уровень антител), чтобы обеспечить доступ болельщиков на стадион сверх установленной квоты в 50 процентов", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале железнодорожников.

Сегодня, 21 июня «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА предложили мэру Москвы Сергею Собянину и президенту РФС Александру Дюкову организовать на стадионах прививочные пункты.

Дополнительная информация:

https://t.me/fclokomotiv/2704

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Иван Торопцев все материалы автора
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