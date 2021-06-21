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Московские клубы РПЛ предложили организовать на стадионах пункты вакцинации от коронавируса

12:30
Болельщики на трибунах. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики на трибунах. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Московские клубы «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА предложили мэру города Сергею Собянину и президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову организовать на стадионах прививочные пункты.

Отмечается, что клубы просят рассмотреть возможность допуска на трибуны сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию и зрителей, имеющих справку о наличии антител класса G, при общей вместимости стадионов не более 50 процентов.

Также — организовать на своих стадионах прививочные пункты, которые будут работать в дни домашних матчей. Клубы готовы рассмотреть предоставление скидок на билеты и абонементы в качестве дополнительной меры стимулирования программы формирования коллективного иммунитета от COVID-19.

Руководители московских клубов считают, что эти шаги будут содействовать реализации важнейшей социальной миссии по обеспечению здоровья и безопасности граждан страны, могут стать примером для организаторов других спортивно-зрелищных мероприятий и помогут футбольным клубам генерировать дополнительный доход в дни проведения матчей, не создавая угрозы распространения заболевания.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-06-21-moskovskiye_kluby_obratilis_k_meru_goroda_i_rukovodstvu_rfs/

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