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Депутат Милонов отреагировал на слова Салиховой о недопуске геев в «Спартак»

15:20
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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова супруги владельца «Спартака» Заремы Салиховой в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» о том, что в клубе не будет футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Совершенно нормально отношусь к ее позиции. Поддерживаю такое решение. Я хоть и из Санкт-Петербурга, с теплотой отношусь ко всем нашим командам. Искренне желаю, чтобы ни в «Спартаке», ни в любом другом клубе не было таких недоразумений. Пусть эта беда обойдет их стороной», — сказал Милонов «СЭ».

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