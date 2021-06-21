Депутат Милонов отреагировал на слова Салиховой о недопуске геев в «Спартак»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова супруги владельца «Спартака» Заремы Салиховой в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» о том, что в клубе не будет футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Совершенно нормально отношусь к ее позиции. Поддерживаю такое решение. Я хоть и из Санкт-Петербурга, с теплотой отношусь ко всем нашим командам. Искренне желаю, чтобы ни в «Спартаке», ни в любом другом клубе не было таких недоразумений. Пусть эта беда обойдет их стороной», — сказал Милонов «СЭ».

Зарема Салихова: «Гея в «Спартак» не возьмем»