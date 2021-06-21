Тульский «Арсенал» близок к подписанию 25-летнего защитника «Сириуса» Бьорнстрема

Тульский «Арсенал» близок к заключению контракта с защитником «Сириуса» Акселем Бьорнстремом, сообщает Expressen.

По информации источника, клуб уже согласовал условия личного контракта 25-летнего шведа. В ближайшее время футболист пройдет медосмотр для «Арсенала», после чего российский клуб объявит о трансфере.

С января 2018 года Бьорнстрем провел за «Сириус» 88 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт со шведским клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года.