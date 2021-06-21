Тульский «Арсенал» близок к подписанию 25-летнего защитника «Сириуса» Бьорнстрема
14:15
Тульский «Арсенал» близок к заключению контракта с защитником «Сириуса» Акселем Бьорнстремом, сообщает Expressen.
По информации источника, клуб уже согласовал условия личного контракта 25-летнего шведа. В ближайшее время футболист пройдет медосмотр для «Арсенала», после чего российский клуб объявит о трансфере.
С января 2018 года Бьорнстрем провел за «Сириус» 88 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт со шведским клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года.
Дополнительная информация:
https://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/axel-bjornstrom-gar-till-ryssland/
Читайте также
Шутник-пограничник, город без масок и ощущения Евро, дерзость от Поульсена. Репортаж Рабинера из Копенгагена
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю