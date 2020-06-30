На 27-й и 50-й минутах матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» правильные решения принял арбитр Алексей Сухой, дважды вынеся предупреждения Владиславу Игнатьеву. Защитник хозяев совершил одинаковые фолы. Оба раза он задержал рукой Дмитрия Кабутова: сначала за майку, затем — за трусы. (Александр Бобров)