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«Локомотив» — «Крылья Советов»: за что удален Игнатьев?

30 июня 2020, 19:31
25-й тур. «Локомотив» — «Крылья Советов». 25-й тур. «Локомотив» — «Крылья Советов». 25-й тур. «Локомотив» — «Крылья Советов».
25-й тур. «Локомотив» — «Крылья Советов».
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На 27-й и 50-й минутах матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» правильные решения принял арбитр Алексей Сухой, дважды вынеся предупреждения Владиславу Игнатьеву. Защитник хозяев совершил одинаковые фолы. Оба раза он задержал рукой Дмитрия Кабутова: сначала за майку, затем — за трусы. (Александр Бобров)

Локомотив — Крылья Советов

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