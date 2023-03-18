«Локомотив» — «Краснодар»: Кордоба удвоил преимущество гостей

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба на 39-й минуте забил в матче с «Локомотивом» в 20-м туре РПЛ — 2:0.

Кордоба отобрал мяч у Хермана Конти рядом со штрафной «Локомотива», прорвался вперед и из центральной части штрафной попадал в правый угол.