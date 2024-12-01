«Локомотив» — «Химки»: Вера забил третий мяч гостей

«Химки» забили третий гол в матче против «Локомотива» в 17-м туре РПЛ — 3:1.

На 66-й минуте у подмосковной команды забил Лукас Вера.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Химки».