Шабанхаджай из «Рубина» оценил уровень РПЛ

Полузащитник «Рубина» Дардан Шабанхаджай ответил на вопрос об уровне РПЛ.

«Мне нравится РПЛ, это тяжелая лига, конечно, нужно время для адаптации, но я считаю, что приход сюда является большим шагом вперед. Особенность лиги в большом количестве единоборств, также здесь много квалифицированных футболистов. Почему решил перейти в РПЛ? Это хорошая лига, «Рубин» — отличный клуб, мы пытаемся сделать все для хороших результатов», — цитирует австрийца ТАСС.

23-летний футболист перешел в «Рубин» из словенской «Муры» в январе этого года. В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи.