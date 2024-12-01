«Локомотив» — «Химки»: Любимов не удалил Заболотного

На 74-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Химки» судья Артем Любимов не вынес второе предупреждение в этой игре Антону Заболотному и не удалил его.

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У арбитра были основания так поступить: нападающий подмосковной команды ударил соперника локтем в лицо. Но рефери даже не зафиксировал фол и продолжил встречу.