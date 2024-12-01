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Судейство

Сегодня, 16:29

«Локомотив» — «Химки»: Любимов не удалил Заболотного

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод с нарушением правил со стороны Антона Заболотного.
Фото Скриншот трансляции

На 74-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Химки» судья Артем Любимов не вынес второе предупреждение в этой игре Антону Заболотному и не удалил его.

Фото Скриншот трансляции

У арбитра были основания так поступить: нападающий подмосковной команды ударил соперника локтем в лицо. Но рефери даже не зафиксировал фол и продолжил встречу.

Антон Заболотный
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
13
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Акрон – Оренбург
 1 : 0
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30.11 19:00
Ростов – Пари НН
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Локомотив – Химки
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Зенит – Кр. Советов
 - : -
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Динамо Мх – Факел
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Зенит

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Динамо Мх

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