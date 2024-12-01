Садыгов — о четвертом возвращении Юрана в «Химки»: «Это смешно»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении тренера Сергея Юрана в клуб.

«Это смешно, на самом деле», — сказал Садыгов «СЭ».

Юран уже возглавлял «Химки» трижды: в 2008-м, 2020-м и 2022-м году. Последним местом работы 55-летнего россиянина был «Пари НН», где он работал с 2023 по 2024 год.

В нынешнем сезоне РПЛ подмосковная команда набрала 16 очков за 17 матчей и располагается на 12-м месте в турнирной таблице.