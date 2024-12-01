Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:15

Добровинский: «Прямо слышу возмущение: «Все платят судьям взятки вовремя, а в Самаре в кредит. Еще и ждали, пока курс рубля упал!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный адвокат и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал «СЭ» слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о систематической коррупции в российском футболе.

«Новость о том, что местный футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 млн рублей за взятки судьям и не отдает, меня возмутила до предела. И даже, можно сказать, обескуражила. Уверен, что уровень негодования охватил все футбольные команды высшей лиги — и «Зенит», и «Спартак», и многие другие.

Прямо слышу слова возмущения отовсюду: «Все платят судьям взятки вовремя, а самарцы мало того, что в кредит работают — так еще специально дождались, пока курс рубля упал. Это неслыханная наглость. Это не по правилам! Руководство РФС должно — нет, просто обязано с этим разобраться. Подобным привилегиям не место в нашем футболе», — сказал Добровинский «СЭ».

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Читайте также
Премьер Грузии предупредил Зурабишвили о необходимости сложить полномочия
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Гончаренко пригрозил судье: тебе недолго осталось! В РПЛ новый скандал
Гончаренко угрожал судье после поражения от «Ростова»
Лавров предрек «заслуженную кару» виновникам эскалации на Украине
Всемирный день борьбы со СПИДом отметят 1 декабря
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
Материалы сюжета: Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Садыгов — о коррупционном скандале: «Скорее всего, власти не разобрались, что там на самом деле»
Осинькин о коррупционном скандале: «Стараемся делать все, чтобы это не влияло на команду»
Григорян: «Наш футбол чист по сравнению с тем, что было лет 15 назад»
Григорян — о словах Федорищева: «Наверное, не подумал, какие это может вызвать последствия»
Селюк заявил, что «Крылья Советов» должны быть наказаны после заявлений Федорищева
Федорищев: «Чистый спорт — это возможность перейти на адекватный моменту уровень понимания, кто мы»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

РПЛ, расписание и результаты 17-го тура: «Зенит» — «Крылья Советов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи

«Локомотив» — «Химки»: Любимов не удалил Заболотного
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
13
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости