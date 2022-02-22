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Сегодня, 12:16

«Локомотив» договорился о трансфере шведского полузащитника Сведберга

Анна Горшкова
Корреспондент

«Локомотив» договорился о переходе полузащитника шведского клуба «Хаммарбю» Уиллота Сведберга.

Как сообщает Expressen, клубы договорились о сумме трансфера и теперь игроку осталось пройти медицинское обследование и подписать личный контракт.

Также, по информации источника, продажа Сведберга в «Локомотив» станет самой крупной сделкой «Хаммарбю» за все время.

Соглашение 18-летнего полузащитника со шведской командой истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

На счету Сведберга 24 матча за «Хаммарбю», в которых он забил три гола и отдал две голевые передачи. Также он принимал участие в пяти матчах квалификации Лиги конференций сезона-2021/22 и отметился одним голом.

Источник: https://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/bara-detaljer-ifran-en-ny-rekordaffar/
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