Экс-защитник ЦСКА Виктор Васин, перешедший в «Кайрат», опубликовал в Instagram сообщение в адрес армейского клуба. По его словам, пришло время выйти из зоны комфорта.

«11 лет в ЦСКА — огромный срок. Два раза я уходил в аренду, но все равно ощущал себя армейцем, — написал Васин. — Был счастлив провести столько лет в ЦСКА, где чувствовал себя невероятно комфортно. Слова о том, что наша команда как семья, кажутся немного заезженными, но именно так и есть.

Классные тренеры, потрясающие партнеры по команде, ставшие настоящими друзьями, руководство клуба и сотрудники, которые всегда поддерживали, топовые болельщики — это в памяти навсегда. Конечно, хотелось бы добиться большего, но такова жизнь. Пришло время выйти из зоны комфорта. Будем рубиться за Кайрат, а ЦСКА желаю максимальных успехов!".

В нынешнем сезоне 33-летний Васин провел шесть матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями. Контракт с «Кайратом» рассчитан до конца 2022 года.