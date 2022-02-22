Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:09

«Пришло время выйти из зоны комфорта». Васин — об уходе из ЦСКА в «Кайрат»

Защитник Васин обратился к болельщикам ЦСКА после ухода в «Кайрат»
Роман Шишов
Корреспондент
Виктор Васин.
Фото Instagram

Экс-защитник ЦСКА Виктор Васин, перешедший в «Кайрат», опубликовал в Instagram сообщение в адрес армейского клуба. По его словам, пришло время выйти из зоны комфорта.

«11 лет в ЦСКА — огромный срок. Два раза я уходил в аренду, но все равно ощущал себя армейцем, — написал Васин. — Был счастлив провести столько лет в ЦСКА, где чувствовал себя невероятно комфортно. Слова о том, что наша команда как семья, кажутся немного заезженными, но именно так и есть.

Классные тренеры, потрясающие партнеры по команде, ставшие настоящими друзьями, руководство клуба и сотрудники, которые всегда поддерживали, топовые болельщики — это в памяти навсегда. Конечно, хотелось бы добиться большего, но такова жизнь. Пришло время выйти из зоны комфорта. Будем рубиться за Кайрат, а ЦСКА желаю максимальных успехов!".

В нынешнем сезоне 33-летний Васин провел шесть матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями. Контракт с «Кайратом» рассчитан до конца 2022 года.

3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чем коварны зимние пробежки? Польза и вред
Кошмар еще не закончился, впереди неизвестность. Что ждет Камилу Валиеву и Этери Тутберидзе в ближайшее время
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Шамиль Газизов отреагировал на критику Заремы Салиховой
РПЛ провела первый этап тендера по определению официального букмекера
Глава российских судей Мелу Перейра полетит в Хорватию, Левников — в Испанию
«Настоящий инфобашкир. Комментировать сказки дядюшки Шамиля не хочу». Зарема Салихова — об интервью Газизова
«Локомотив» договорился о трансфере шведского полузащитника Сведберга
Что нужно знать о налоге на иностранцев: РФС ориентируется на Европу, сильнее всех пострадает «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» планируют назначить Юрана главным тренером команды

«Локомотив» договорился о трансфере шведского полузащитника Сведберга
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости