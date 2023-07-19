Литвинов: «Если «Спартак» выйдет в ЛЧ, считаю, у нас есть возможность побеждать европейские клубы»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, как бы выглядели красно-белые в Лиге чемпионов.
«Тяжело говорить, но кто мог поверить, что мы займем первое место в группе Лиге Европы? Все же смеялись, не верили и говорили: «Максимум — третье место в группе ЛЕ», — цитирует «РБ Спорт» Литвинова. — Загадывать сложно, нужно быть реалистами. Если выйдем в Лигу чемпионов, считаю, у нас есть возможности побеждать европейские команды».
В 2021 году «Спартак» играл в группе С Лиги Европы с «Наполи», «Легией» и «Лестером». Красно-белые набрали 10 очков и заняли первое место в группе.
Источник: РБ Спорт
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