«Локомотив» — ЦСКА: стартовые составы на дерби в 12-м туре РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Локомотивом» и ЦСКА в 12-м туре РПЛ.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Баринов, Батраков, Руденко, Воробьев.

Запасные: Лантратов, Ненахов, Погостнов, Морозов, Рамирес, Годяев, Тимофеев, Салтыков, Сарвели, Бакаев, Пиняев, Комличенко.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Дивеев, Лукин, Гайич, Кисляк, Обляков, Глебов, Кармо, Алеррандро.

Запасные: Баровский, Бесаев, Абдулкадыров, Рядно, Вильягра, Верде, Руис, Бандикян, Пополитов, Шуманский, Попович.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.