Бабич в матче «Спартак» — «Ростов» получил травму коленного сустава

Защитник «Спартака» Срджан Бабич получил травму коленного сустава в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), указано в протоколе игры.

«На 8 минуте матча игрок команды ФК «Спартак-Москва» №6 Бабич С. получил травму коленного сустава. Оказана первая медицинская помощь (иммобилизация + криотерапия). Отправлен на МРТ исследование. Записано со слов врача ФК «Спартака» Чернова», — написано в протоколе матча.

«Спартак» (19 очков) занимает шестое месте в турнирной таблице РПЛ. 25 октября красно-белые примут «Оренбург».