Алвес выбыл на 3-4 недели из-за травмы

Как стало известно «СЭ», полузащитник ЦСКА Матеус Алвес пропустит 3-4 недели из-за травмы.

20-летний Алвес стал игроком армейцев летом 2025 года. Он перешел из «Сан-Паулу» и подписал контракт до 30 июня 2030 года.

Футболист сыграл за ЦСКА в сезоне-2025/26 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.