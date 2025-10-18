«Локомотив» — ЦСКА: гол Руденко отменили из-за офсайда

Гол «Локомотива» не засчитали в матче против ЦСКА в 12-м туре РПЛ.

На 61-й минуте при счете 2:0 в пользу «Локомотива» отличился Александр Руденко, но после подсказки ВАР гол отменили из-за положения вне игры.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.