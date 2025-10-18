У защитника «Спартака» Бабича выявили разрыв передней крестообразной связки колена

Защитник «Спартака» Срджан Бабич получил травму передней крестообразной связки правого колена в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1), сообщает пресс-служба красно-белых.

29-летний серб в ближайшее время перенесет операцию, сроки восстановления неизвестны.

Бабич получил травму на 8-й минуте матча с «Ростовом» после неудачного приземления на газон. Футболист покинул поле на носилках.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В сезоне-2025/26 защитник принял участие в 13 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями.