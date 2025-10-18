Шпилевский — о поражении «Пари НН» от «Акрона»: «Нет слов. Такой матч проиграть — это просто недопустимо»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итоги матча против «Акрона» (0:1) в 12-м туре РПЛ.

— В очередной раз нет слов, я не знаю, что сказать. Тяжело объяснить, что происходит. Испытываю разные чувства — боль, злость на всё вокруг и на себя тоже.

Трудно что-то комментировать. Такой матч проиграть — это просто недопустимо. Не могу предъявить претензии ребятам за исключением реализации. Столько моментов создать и не забить... Я сказал игрокам, что сейчас нужно убрать эгоизм и работать как команда. Были моменты, в которых были обязаны сыграть на партнера, но ребята этого не делали, — цитирует Шпилевского пресс-служба клуба.

«Пари НН» проиграл четвертый матч подряд и с шестью очками занимает 15-е место в таблице РПЛ.