18 октября 2025, 21:07

Шпилевский — о поражении «Пари НН» от «Акрона»: «Нет слов. Такой матч проиграть — это просто недопустимо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итоги матча против «Акрона» (0:1) в 12-м туре РПЛ.

— В очередной раз нет слов, я не знаю, что сказать. Тяжело объяснить, что происходит. Испытываю разные чувства — боль, злость на всё вокруг и на себя тоже.

Трудно что-то комментировать. Такой матч проиграть — это просто недопустимо. Не могу предъявить претензии ребятам за исключением реализации. Столько моментов создать и не забить... Я сказал игрокам, что сейчас нужно убрать эгоизм и работать как команда. Были моменты, в которых были обязаны сыграть на партнера, но ребята этого не делали, — цитирует Шпилевского пресс-служба клуба.

«Пари НН» проиграл четвертый матч подряд и с шестью очками занимает 15-е место в таблице РПЛ.

Источник: ФК «Пари НН»
Популярное видео
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 27 18 6 3 55-21 60
2
 Зенит 27 17 8 2 47-17 59
3
 Локомотив 27 13 10 4 51-35 49
4
 Спартак 27 14 6 7 44-36 48
5
 Балтика 27 11 13 3 37-17 46
6
 ЦСКА 27 13 6 8 38-28 45
7
 Рубин 27 10 9 8 25-26 39
8
 Динамо 27 10 8 9 46-37 38
9
 Ахмат 27 8 8 11 31-37 32
10
 Акрон 27 6 9 12 33-45 27
11
 Ростов 27 6 9 12 20-29 27
12
 Кр. Советов 27 6 8 13 29-47 26
13
 Оренбург 27 6 8 13 27-38 26
14
 Динамо Мх 27 5 9 13 17-34 24
15
 Пари НН 27 6 4 17 23-44 22
16
 Сочи 27 5 3 19 24-56 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.05 17:00 Кр. Советов – Спартак - : -
1.05 19:30 Локомотив – Динамо - : -
2.05 14:00 Динамо Мх – Ростов - : -
2.05 16:30 Балтика – Рубин - : -
2.05 19:00 ЦСКА – Зенит - : -
3.05 14:30 Сочи – Оренбург - : -
3.05 17:00 Акрон – Краснодар - : -
3.05 19:30 Ахмат – Пари НН - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 15
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Бителло
Бителло

Динамо

 7
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 23 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 25 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 25 1 2
Вся статистика

