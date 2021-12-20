«Локомотив» близок к покупке защитника «Урала» Адамова

«Локомотив» в ближайшее время должен объявить о переходе в свои ряды из «Урала» защитника Арсена Адамова, сообщает в своем Telegram-канале Кирилл Брейдо, который ранее работал в московском клубе.

«По моей информации, вопрос по Адамову решен. Арсена можно считать футболистом «Локомотива».

Отступные в контракте у Адамова составляют 5 миллионов. На какой сумме в итоге сошлись, я не знаю», — написал Брейдо.

Адамов выступает за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах российской премьер-лиги за екатеринбургский клуб и забил 1 гол.