«Локомотив» близок к покупке защитника «Урала» Адамова
17:20
«Локомотив» в ближайшее время должен объявить о переходе в свои ряды из «Урала» защитника Арсена Адамова, сообщает в своем Telegram-канале Кирилл Брейдо, который ранее работал в московском клубе.
«По моей информации, вопрос по Адамову решен. Арсена можно считать футболистом «Локомотива».
Отступные в контракте у Адамова составляют 5 миллионов. На какой сумме в итоге сошлись, я не знаю», — написал Брейдо.
Адамов выступает за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах российской премьер-лиги за екатеринбургский клуб и забил 1 гол.
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