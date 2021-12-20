На официальном сайте «Краснодара» завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим игроком декабря был признан Виктор Классон.

Шведский нападающий оформил дубль и принес победу «быкам» в начале месяца в «Сочи». Символично, что недавний дуплет скандинава от предыдущего отделен одним годом — оба они случились 5 декабря.

Эта победа в традиционном опросе стала для него уже седьмой, но в предыдущий раз хавбек признавался игроком месяца еще в октябре 2018-го. Кроме того, Классон ранее дважды оценивался болельщиками как лучший футболист «Краснодара» по итогам сезона.