Виктор Классон — лучший футболист «Краснодара» в декабре
15:51
На официальном сайте «Краснодара» завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим игроком декабря был признан Виктор Классон.
Шведский нападающий оформил дубль и принес победу «быкам» в начале месяца в «Сочи». Символично, что недавний дуплет скандинава от предыдущего отделен одним годом — оба они случились 5 декабря.
Эта победа в традиционном опросе стала для него уже седьмой, но в предыдущий раз хавбек признавался игроком месяца еще в октябре 2018-го. Кроме того, Классон ранее дважды оценивался болельщиками как лучший футболист «Краснодара» по итогам сезона.
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=140945
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю