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Виктор Классон — лучший футболист «Краснодара» в декабре

15:51

На официальном сайте «Краснодара» завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим игроком декабря был признан Виктор Классон.

Шведский нападающий оформил дубль и принес победу «быкам» в начале месяца в «Сочи». Символично, что недавний дуплет скандинава от предыдущего отделен одним годом — оба они случились 5 декабря.

Эта победа в традиционном опросе стала для него уже седьмой, но в предыдущий раз хавбек признавался игроком месяца еще в октябре 2018-го. Кроме того, Классон ранее дважды оценивался болельщиками как лучший футболист «Краснодара» по итогам сезона.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=140945

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Иван Шитик все материалы автора

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