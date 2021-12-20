Во Франции сообщили, что скаут «ПСЖ» Каттани стал спортивным директором «Спартака»
18:40
Скаут «ПСЖ» Лука Каттани стал новым спортивным директором в «Спартаке», сообщает в Twitter журналист Абделла Булма.
Ранее появлялась информация, что Каттани подпишет с красно-белыми трехлетний контракт. Отмечается, посредником сделки стал Франко Камоцци, близкий к руководству московского клуба.
Последним спортивным директором клуба был Дмитрий Попов. Он работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост. Во время матча квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» он принял решение уйти из клуба.
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