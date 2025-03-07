Алексей Стрепетов: «Зенит» должен быстро забивать «Факелу», иначе шансы 50 на 50»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мыслями о предстоящей встрече сине-бело-голубых с «Факелом» в матче 20-го тура РПЛ.

«Зениту» будет сложно, к тому же, неизвестно, какие будут погодные условия. Очевидно, что у петербуржцев пока нет стабильного состава. Безусловно, воронежцы будут биться и искать счастья в контратаках — это будет мощный заслон. У них хорошая физическая готовность, они постараются лишить «Зенит» мяча на своей половине поля, жду там много единоборств. Но хватит ли «Факела» с такой игрой на все 90 минут, трудно сказать. Чтобы победить в этом матче, петербуржцам надо постараться на первых минутах забить один, а лучше два мяча. Тогда будет легче. А если долго не открывать счет и ждать шанса, то эти шансы будут 50 на 50», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

«Зенит» с 40 очками после 19 туров в нынешнем сезоне РПЛ идет 2-м в турнирной таблице РПЛ, «Факел» с 14 баллами расположился на 15-й строчке. Встреча команд состоится 8 марта в Воронеже. Игра начнется в 14.30 по московскому времени.