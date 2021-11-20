«Локомотив» — «Ахмат»: прямая трансляция матча РПЛ
В субботу, 20 ноября, «Локомотив» на своем поле сыграет с «Ахматом» в матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России.
Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 16.30 по московскому времени.
«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ахмат». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна здесь. Она начнется в 16.25.
«Локомотив» с 25 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 18 баллами располагается на 10-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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