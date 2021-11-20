Гаджиев: «Дзюба должен позвонить Карпину к стыковым матчам и сказать, что готов играть»

Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, нужен ли нападающий «Зенита» Артем Дзюба сборной России по футболу.

«Этот вопрос уже обсуждается с момента прихода Карпина в сборную. Что ему ответил Дзюба, когда его вызвали? Вот об этом надо говорить. Нельзя отвечать тренеру национальной сборной так, как это сделал Дзюба. Ты должен выходить и играть за свою страну. Надо ли ему играть за сборную? Надо! Но Дзюба сам должен позвонить Карпину и сказать, что готов играть. Сейчас будут стыковые матчи, и к этому времени обязательно надо позвонить».

Вчера, 19 ноября, 33-летний Дзюба в матче «Зенита» с «Нижним Новгородом» записал на свой счет хет-трик и голевую передачу (5:1).

Нападающий в 15 матчах нынешнего сезона РПЛ забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.