Гаджиев: «Дзюба должен позвонить Карпину к стыковым матчам и сказать, что готов играть»
Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, нужен ли нападающий «Зенита» Артем Дзюба сборной России по футболу.
«Этот вопрос уже обсуждается с момента прихода Карпина в сборную. Что ему ответил Дзюба, когда его вызвали? Вот об этом надо говорить. Нельзя отвечать тренеру национальной сборной так, как это сделал Дзюба. Ты должен выходить и играть за свою страну. Надо ли ему играть за сборную? Надо! Но Дзюба сам должен позвонить Карпину и сказать, что готов играть. Сейчас будут стыковые матчи, и к этому времени обязательно надо позвонить».
Вчера, 19 ноября, 33-летний Дзюба в матче «Зенита» с «Нижним Новгородом» записал на свой счет хет-трик и голевую передачу (5:1).
Нападающий в 15 матчах нынешнего сезона РПЛ забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-dzyuba-sam-dolzhen-pozvonit-karpinu-i-skazat-chto-gotov-igrat/
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