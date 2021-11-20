«Крылья Советов» — «Урал»: защитник гостей Мамин забил в свои ворота
Защитник «Урала» Артем Мамин отправил мяч в свои ворота в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».
На 59-й минуте Мамин ошибся в борьбе с форвардом самарцев Иваном Сергеевым, из-за чего мяч отправился в сетку ворот екатеринбуржцев.
«Крылья Советов» вышли вперед в счете — 1:0.
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