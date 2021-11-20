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«Крылья Советов» — «Урал»: защитник гостей Мамин забил в свои ворота

15:20
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Защитник «Урала» Артем Мамин отправил мяч в свои ворота в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:0
Урал
Голы
Мамин, 59 (1:0)
Крылья Советов
Ломаев Горшков Чернов Бегич Бейл Зиньковский Пруцев Витюгов (Иванисеня, 69 ) Ежов Сергеев Сарвели (Глушенков, 69 )
Урал
Помазун Мамин Кузьмичев Адамов Гогличидзе Аугустыняк Йовичич (Гагнидзе, 51) Кулаков Колесниченко (Железнов, 62) Егорычев Бикфалви
Предупреждения
Бейл 67  -  Аугустыняк 7, Колесниченко 47
Судьи
Кирилл Левников (Санкт-Петербург) Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) Михаил Иванов (Кострома)
ВАР
Карасев (Москва) Демешко (Химки)

На 59-й минуте Мамин ошибся в борьбе с форвардом самарцев Иваном Сергеевым, из-за чего мяч отправился в сетку ворот екатеринбуржцев.

«Крылья Советов» вышли вперед в счете — 1:0.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
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1.69

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15%

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Иван Торопцев все материалы автора

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