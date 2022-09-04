Изидор: «Не знаю, когда вернусь в состав. Может, через 2 недели»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, когда вернется в состав команды.

«Я все еще травмирован, но чувствую себя хорошо. Не знаю, когда вернусь в состав. Может, через 2 недели, я не знаю», — сказал Изидор.

28 августа стало известно, что нападающий получил повреждение плеча на тренировке «Локомотива».