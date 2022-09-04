Изидор: «Не знаю, когда вернусь в состав. Может, через 2 недели»
Изидор рассказал, когда вернется в состав «Локомотива»
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, когда вернется в состав команды.
«Я все еще травмирован, но чувствую себя хорошо. Не знаю, когда вернусь в состав. Может, через 2 недели, я не знаю», — сказал Изидор.
28 августа стало известно, что нападающий получил повреждение плеча на тренировке «Локомотива».
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|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
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|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
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|4
|4
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|16
|
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|4
|1
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|3
|2
|3
|12-12
|11
|
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|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
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|2
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|
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|3
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|9
|
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|0
|5
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|9
|
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|8
|2
|1
|5
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|7
|
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|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
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|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
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|Г
|
|
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Спартак
|7
|
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Краснодар
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|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
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|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
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Михайло Баньяц
Краснодар
|3
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|К
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|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
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Торпедо М
|2
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|1
|
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Локомотив
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|1
|1
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