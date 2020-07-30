РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локо» открыл продажу абонементов, матчи Лиги чемпионов в пакет не входят

19:42

«Локомотив» на официальном сайте объявил о старте продажи абонементов на сезон-2020/21. Из-за пандемии коронавируса вместимость стадиона сокращена, большинство болельщиков не могут занять свои обычные места.

Вместо традиционного варианта абонемента с закрепленными местами болельщики получат право выбора и набор дополнительных опций.

Стоимость абонементов на домашние игры в чемпионате и Кубке страны варьируется от 5 500 до 150 000 рублей, льготным категориям предусмотрены скидки.

Матчи Лиги чемпионов в этом году не входят в пакет абонемента, поскольку УЕФА не принял решения по допуску и количеству зрителей на трибунах. В случае, если матчи пройдут со зрителями, владельцы абонементов получат приоритетное право покупки билетов (или пакетного предложения) и персональную скидку.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22480

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир