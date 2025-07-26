Ливай Гарсия — после поражения «Спартака» от «Балтики»: «Опустошающее ощущение»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия подвел итоги матча против «Балтики» (0:3) во 2-м туре РПЛ.

— Опустошающее ощущение. Сложно удерживать свет и побеждать, когда так рано удаляют игрока. Мы пытались забить, но не вышло.

Я еще только осваиваюсь и привыкаю к лиге. Некоторые судейские решение казались странными. Но решения могут принимать только люди выше, — сказал Гарсия.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Акроном», а «Балтика» дома примет «Оренбург».

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.