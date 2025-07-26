Талалаев: «Нравилось, как играет моя команда»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу команды над «Спартаком» (3:0) во 2-м туре РПЛ.
— Какие эмоции после победы?
— Спасибо команде, клубу. Показалось, что после первого гола могло не хватить какого-то ресурса. Нравилось, как играет моя команда. Хотели поменять двух футболистов в перерыве, говорили о том, что надо вскрывать фланг Денисова и Литвинова. Ребята услышали мои слова и стали играть иначе. Понятно, что 11 на 10 легко играть, а 11 на 9 — еще легче. Но это заслуга игроков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|52-19
|65
|
2
|Краснодар
|29
|19
|6
|4
|57-23
|63
|
3
|Локомотив
|29
|14
|11
|4
|53-36
|53
|
4
|Спартак
|29
|15
|6
|8
|47-39
|51
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|6
|9
|41-32
|48
|
6
|Балтика
|29
|11
|13
|5
|37-19
|46
|
7
|Рубин
|29
|11
|9
|9
|27-28
|42
|
8
|Динамо
|29
|11
|9
|9
|49-39
|42
|
9
|Ахмат
|29
|9
|9
|11
|34-38
|36
|
10
|Ростов
|29
|8
|9
|12
|25-31
|33
|
11
|Оренбург
|29
|7
|8
|14
|29-41
|29
|
12
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-49
|29
|
13
|Акрон
|29
|6
|9
|14
|34-49
|27
|
14
|Динамо Мх
|29
|5
|10
|14
|19-37
|25
|
15
|Пари НН
|29
|6
|4
|19
|24-48
|22
|
16
|Сочи
|29
|6
|3
|20
|28-59
|21
Результаты / календарь
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|- : -
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|- : -
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|- : -
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|- : -
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|- : -
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|16
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|25
|1
|5
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|27
|1
|3
