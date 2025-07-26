Талалаев: «Нравилось, как играет моя команда»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу команды над «Спартаком» (3:0) во 2-м туре РПЛ.

— Какие эмоции после победы?

— Спасибо команде, клубу. Показалось, что после первого гола могло не хватить какого-то ресурса. Нравилось, как играет моя команда. Хотели поменять двух футболистов в перерыве, говорили о том, что надо вскрывать фланг Денисова и Литвинова. Ребята услышали мои слова и стали играть иначе. Понятно, что 11 на 10 легко играть, а 11 на 9 — еще легче. Но это заслуга игроков.