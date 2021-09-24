Литвинов: «У всех бывают неудачные периоды. Уверен, что скоро у «Спартака» победы попрут!»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал неудачное выступление столичного клуба в нынешнем сезоне.
— Это точно не связано с тем, что кто-то в команде перестал отдаваться в полной мере. Каждый максимально старается на тренировках и выкладывается в играх. Мы приходим в раздевалку и буквально падаем, потому что отдаем игре все силы. Но мяч, к сожалению, не идет в ворота. Когда я играл в Академии, у нас тоже случались тяжелые времена. И у «Спартака-2» в прошлом сезоне были большие проблемы, команда могла даже вылететь из ФНЛ. У всех и в личной жизни, и на работе бывают неудачные периоды. Уверен, что скоро победы попрут!
— Работа над «физикой» с Владом Чепзановичем не изменилась?
— Все так же, как и было раньше. Влад — большой профи, грамотно распределяет нагрузки. Продолжает нас «убивать» на тренировках, на сборах спуску никому не давал. А когда перед стартом сезона у меня случилась небольшая травма, он вообще «оторвался» на мне — на персональных занятиях, — цитирует Литвинова официальный сайт «Спартака».
«Спартак» набрал 10 очков в восьми матчах и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-09-24-ruslan_litvinov_pered_derbi_serdechko_zastuchalo_no_trener_i_vsya_komanda_podderzhali/
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