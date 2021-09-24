Червиченко высказался о возможном будущем «Краснодара» без Галицкого
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможность управления футбольным клубом «Краснодар» без прямого участия его владельца Сергея Галицкого.
Ранее Галицкий сообщил YouTube-каналу «Коммент.Шоу», что пропускает игры своей команды из-за болезни. Также бизнесмен заявил, что структура клуба изменится, чтобы «Краснодар» не зависел от одного человека.
«Вопрос в том, кому он это правление доверит. Вопрос: будут это богатые люди в правлении, небогатые? Можно предполагать все что угодно — это дело неблагодарное. Сможет ли клуб существовать без Галицкого? Если сохранится финансирование, то наверное. Отдавать деньги и радоваться результату — это одна ситуация. Если не отдавать деньги, то будут проблемы и команда постепенно умрет», — сказал Червиченко «СЭ».
«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками в 8 матчах.
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