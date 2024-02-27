Личка — о задачах на весну: «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» уважаем, но смотрим наверх»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» заявил, что команда стремится догнать «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ.
— Летом «Динамо» месяц решало вопрос с Чавесом, все было на грани срыва. Карраскаль перешел в конце августа. Бителло приехал в последний момент. Переживали, что не можете задействовать новичков раньше?
— Как я говорил ранее, уже спокойнее отношусь к внешним обстоятельствам. Когда ты делаешь максимум, но не получается, это судьба. Проблема, если не делаешь все возможное. Я знал, что клуб делал максимум. Чавес, Бителло и Карраскаль приехали в конце трансферного окна. Раньше, к сожалению, не получилось. До сентября первые семь игр мы провели без новичков. Только в Ростове на замену вышел Карраскаль. Полностью команда собралась в конце сентября после матчей сборных. Это тоже может быть один из тех факторов, почему у нас была неудачная серия: искали себя, не дожимали ситуацию в концовке. Хотя я не хочу искать никаких оправданий. Было так, как было. Не было новичков, зато проявляли себя другие — Фомин хорошо помогал команде, Бальбуэна, Маричаль, Скопа. Макаров забил красивый гол в Казани, Тюкавин впереди был хорош, у Нгамале пошло... В сложных ситуациях команда старалась делать, что может, и получалось хорошо. Сейчас у нас больше времени подготовиться вместе, и я хочу, чтобы команда росла, показала, что может играть еще лучше. «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» — всех уважаем, но смотрим наверх, на «Краснодар» и «Зенит». Это наша мотивация — догнать кого-то из них в таблице или даже обоих. Нужно быть мотивированными этой целью. Мы никого не боимся, — сказал Личка «СЭ».
Чешский специалист возглавил «Динамо» летом 2023 года. После 18 туров бело-голубые с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Вторым идет «Зенит» (36 очков), а первое место занимает «Краснодар» (38).
Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5