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27 февраля, 13:30

Личка — о задачах на весну: «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» уважаем, но смотрим наверх»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» заявил, что команда стремится догнать «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ.

— Летом «Динамо» месяц решало вопрос с Чавесом, все было на грани срыва. Карраскаль перешел в конце августа. Бителло приехал в последний момент. Переживали, что не можете задействовать новичков раньше?

— Как я говорил ранее, уже спокойнее отношусь к внешним обстоятельствам. Когда ты делаешь максимум, но не получается, это судьба. Проблема, если не делаешь все возможное. Я знал, что клуб делал максимум. Чавес, Бителло и Карраскаль приехали в конце трансферного окна. Раньше, к сожалению, не получилось. До сентября первые семь игр мы провели без новичков. Только в Ростове на замену вышел Карраскаль. Полностью команда собралась в конце сентября после матчей сборных. Это тоже может быть один из тех факторов, почему у нас была неудачная серия: искали себя, не дожимали ситуацию в концовке. Хотя я не хочу искать никаких оправданий. Было так, как было. Не было новичков, зато проявляли себя другие — Фомин хорошо помогал команде, Бальбуэна, Маричаль, Скопа. Макаров забил красивый гол в Казани, Тюкавин впереди был хорош, у Нгамале пошло... В сложных ситуациях команда старалась делать, что может, и получалось хорошо. Сейчас у нас больше времени подготовиться вместе, и я хочу, чтобы команда росла, показала, что может играть еще лучше. «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» — всех уважаем, но смотрим наверх, на «Краснодар» и «Зенит». Это наша мотивация — догнать кого-то из них в таблице или даже обоих. Нужно быть мотивированными этой целью. Мы никого не боимся, — сказал Личка «СЭ».

Чешский специалист возглавил «Динамо» летом 2023 года. После 18 туров бело-голубые с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Вторым идет «Зенит» (36 очков), а первое место занимает «Краснодар» (38).

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».

 

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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