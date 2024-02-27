Личка ответил на вопрос о сильнейшем футболисте, с которым работал

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» назвал сильнейших игроков, с которыми работал в своей карьере.

— Бителло — сильнейший футболист из тех, с кем вы работали в карьере?

— Тяжело сказать. Я работал в «Динамо» (Брест) с Артемом Милевским — тоже топовый игрок, очень уверенный в своих возможностях. С ним работать было очень легко. Сергей Кисляк — хороший, интеллигентный футболист. Бителло? Также упомянул бы Карраскаля. Понятно, в ЦСКА у него не совсем удалось. Но то, что он умеет делать на поле с мячом: техника, ловкость, первое касание мяча, понимание футбола, работа с мячом, — высочайший уровень. Карраскаль и Бителло очень хороши в этом, — сказал Личка «СЭ».

Чешский специалист возглавил «Динамо» летом 2023 года. После 18 туров бело-голубые с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Вторым идет «Зенит» (36 очков), а первое место занимает «Краснодар» (38).

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