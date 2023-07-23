Личка поделился мнением о новом главном тренере «Оренбурга» Ярошике

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что думает о Иржи Ярошике, возглавившем «Оренбург».

— Мне кажется, вы говорили по-русски лучше, когда были в «Оренбурге». Вас в «Динамо» заставляют учить другие языки?

— Нет. Я не умею по-русски говорить.

— Какие эмоции перед матчем «Оренбурга» сейчас?

— Сейчас я как фанат, болельщик. Уже спокойнее.

— Что вы можете сказать про Ярошика?

— Когда он работал в прошлой команде, «Теплице», она боролась за выживание, там были очень средние игроки и ему удалось сохранить клуб в чешской премьер-лиге. У него получилось сделать максимум. Уверен, Иржи будет расти как тренер, как когда-то это делал, будучи футболистом. Он всего достигает через свой характер. У Ярошика характер победителя.

— Удивлены тем, что игроков «Оренбурга» не разобрали?

— Нет. Большие отступные? Нет. Там хорошая коммуникация, химия. Как у меня было и остается со спортивным директором клуба Андреевым. Игроки доверяют своему спортивному директору и то, что президент «Оренбурга» Василий Еремякин всегда держал слово... Думаю, какие-то трансферы будут потом, зимой. Но эти игроки сейчас бьются за «Оренбург».

45-летний Ярошик возглавил «Оренбург» этим летом, сменив на посту Личку.