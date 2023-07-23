Личка поделился мнением о новом главном тренере «Оренбурга» Ярошике
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что думает о Иржи Ярошике, возглавившем «Оренбург».
— Мне кажется, вы говорили по-русски лучше, когда были в «Оренбурге». Вас в «Динамо» заставляют учить другие языки?
— Нет. Я не умею по-русски говорить.
— Какие эмоции перед матчем «Оренбурга» сейчас?
— Сейчас я как фанат, болельщик. Уже спокойнее.
— Что вы можете сказать про Ярошика?
— Когда он работал в прошлой команде, «Теплице», она боролась за выживание, там были очень средние игроки и ему удалось сохранить клуб в чешской премьер-лиге. У него получилось сделать максимум. Уверен, Иржи будет расти как тренер, как когда-то это делал, будучи футболистом. Он всего достигает через свой характер. У Ярошика характер победителя.
— Удивлены тем, что игроков «Оренбурга» не разобрали?
— Нет. Большие отступные? Нет. Там хорошая коммуникация, химия. Как у меня было и остается со спортивным директором клуба Андреевым. Игроки доверяют своему спортивному директору и то, что президент «Оренбурга» Василий Еремякин всегда держал слово... Думаю, какие-то трансферы будут потом, зимой. Но эти игроки сейчас бьются за «Оренбург».
45-летний Ярошик возглавил «Оренбург» этим летом, сменив на посту Личку.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Сергей Бабкин
Крылья Советов
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1