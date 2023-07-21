Личка объяснил, почему Фомин не остался капитаном «Динамо»: «На поле иногда нужно больше кричать»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему капитаном команды был назначен защитник Фабиан Бальбуэна.

В прошлом сезоне капитанскую повязку носил полузащитник Даниил Фомин.

— Все игроки написали по три человека с лидерскими качествами, — цитирует пресс-слжуба клуба Личку. — В итоге Антон Шунин набрал больше всех голосов, но вратарю сложнее бегать за судьей по всему полю. Бальбуэна, Паршивлюк, Фомин и Смолов получили примерно одинаковое количество голосов. Фаби в позапрошлом сезоне хорошо показал себя здесь, он был капитаном сборной Парагвая, много разговаривает на поле, старается дирижировать партнерами на поле. Мне очень нравятся человеческие качества Даниила Фомина, но на поле иногда нужно больше кричать. Сегодня капитаном был Фабиан, а когда на поле будет Сергей Паршивлюк, то повязка будет переходить к нему. В матче с «Нижним» как раз он будет капитаном. Сергей умеет в раздевалке сказать пару жестких слов, когда что-то идет не так.

— Показалось, что Фернандес и Захарян выходили из себя на поле. Будет ли с ними какой-то разговор по этому поводу?

— Мы много разговаривали о дисциплине. Нужно понимать разницу. Когда ты идешь агрессивно в борьбу, то можешь случайно попасть в ногу соперника и получить желтую карточку. А вот когда ты начинаешь разговаривать с судьями и получаешь за это карточку, вот к этому я плохо отношусь. Ведь арбитр никогда не изменит свое мнение.

Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс» на правах аренды. Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба. 21 июля стало известно, что он снова стал капитаном «Динамо».