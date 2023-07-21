Фомин прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара»
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о поражении от «Краснодара» (1:3) в первом туре РПЛ.
— Что скажете по игре? Да, счет неудачный, но ощущения безнадежности, которое было у вас весной, сейчас нет. Что поменялось? В чем вы чувствуете себя лучше? За счет чего вы можете поправить положение?
— Я с вами полностью согласен. Я думаю, мы первые 20 минут играли с преимуществом, должны были забивать, а получилась ошибка — и 0:1. Стандарт — и 0:2. Понятно, «Краснодар» играл по счету. Когда ведешь в два мяча, легче играть.
— Что изменилось?
— Я думаю, больше позитива добавилось, пытаемся играть в футбол. Весной, даже когда мы побеждали, было неудовлетворение от игры, а сейчас надо позитив оставить. Как мы пытались играть в первые 20 минут. Не бросали, создавали моменты, нагнетали. Я думаю, этот позитив надо сохранить. У нас есть все для того, чтобы играть и двигаться вперед.
— В чем чувствуется акцент на атаку, который у вас появился на вашей позиции? Что от вас требует Личка такого, что вы можете дать, и чего не требовал предыдущий тренер?
— Я думаю, это относится не только ко мне лично, а к команде — играть больше низом. Если посмотреть, мы старались выходить в атаку низом. Да, не получалось иногда. Но не так много времени прошло. В раздевалке есть позитив и все понимают, что ошиблись. Если бы нас отвозили и забили, как это было весной, тогда да. А сейчас все понимают, что мы сами ошиблись, надо устранить эти ошибки и стараться забивать. И когда ты будешь выигрывать 2:0, уже будет легче.
— Вы сказали про позитив. Этот позитив не только же на футбольном поле, везде чувствуется такой позитив?
— Да, — сказал Фомин.
«Динамо» опустилось на последнее место в РПЛ после поражения от «Краснодара». Единственный гол бело-голубых забил Федор Смолов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1