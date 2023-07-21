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21 июля, 22:48

Фомин прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о поражении от «Краснодара» (1:3) в первом туре РПЛ.

— Что скажете по игре? Да, счет неудачный, но ощущения безнадежности, которое было у вас весной, сейчас нет. Что поменялось? В чем вы чувствуете себя лучше? За счет чего вы можете поправить положение?

— Я с вами полностью согласен. Я думаю, мы первые 20 минут играли с преимуществом, должны были забивать, а получилась ошибка — и 0:1. Стандарт — и 0:2. Понятно, «Краснодар» играл по счету. Когда ведешь в два мяча, легче играть.

— Что изменилось?

— Я думаю, больше позитива добавилось, пытаемся играть в футбол. Весной, даже когда мы побеждали, было неудовлетворение от игры, а сейчас надо позитив оставить. Как мы пытались играть в первые 20 минут. Не бросали, создавали моменты, нагнетали. Я думаю, этот позитив надо сохранить. У нас есть все для того, чтобы играть и двигаться вперед.

— В чем чувствуется акцент на атаку, который у вас появился на вашей позиции? Что от вас требует Личка такого, что вы можете дать, и чего не требовал предыдущий тренер?

— Я думаю, это относится не только ко мне лично, а к команде — играть больше низом. Если посмотреть, мы старались выходить в атаку низом. Да, не получалось иногда. Но не так много времени прошло. В раздевалке есть позитив и все понимают, что ошиблись. Если бы нас отвозили и забили, как это было весной, тогда да. А сейчас все понимают, что мы сами ошиблись, надо устранить эти ошибки и стараться забивать. И когда ты будешь выигрывать 2:0, уже будет легче.

— Вы сказали про позитив. Этот позитив не только же на футбольном поле, везде чувствуется такой позитив?

— Да, — сказал Фомин.

«Динамо» опустилось на последнее место в РПЛ после поражения от «Краснодара». Единственный гол бело-голубых забил Федор Смолов.

Даниил Фомин
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