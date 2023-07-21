Личка назвал заслуженной победу «Краснодара» над «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в матче первого тура РПЛ.
«Поздравляю соперника с победой, счет 3:1 заслуженный, — цитирует пресс-служба «Динамо» Личку. — Мы делали много ошибок, теряли мячи на ровном месте. Мы неплохо вошли в игру, проникали в штрафную через игру в стенку, Нгамале здорово бил из штрафной. Но после первого пропущенного гола команда потеряла уверенность в себе. Нам нужно быть сильнее в психологическом плане и продолжать показывать свою игру. А команда чуть-чуть начала бояться и быстро пропустила второй гол. Во втором тайме попытались усилить игру в центре поля, потому что «Краснодар» был лучше на подборах, и выпустили Матиаса. Захарян же сдвинулся на фланг и получил больше свободы впереди. К сожалению, нам удалось отыграть только один гол. Грустный итог. Всегда хочется показать хорошую игру перед своими болельщиками. К сожалению, нам это не удалось».
Во втором туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» 29 июля. «Краснодар» встретится с «Сочи» на день позже.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1