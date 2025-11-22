Левитин о дерби «Спартак» — ЦСКА: «Победит сегодня Россия!»

Советник президента РФ Игорь Левитин поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Сегодня я за хороший футбол, за красивый! Кто победит? Россия!» — сказал Левитин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.