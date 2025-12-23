Лещенко рад назначению Гусева главным тренером «Динамо»: «Убежден, что он прекрасно доиграет сезон»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Ролана Гусева главным тренером бело-голубых.

«Я рад. Считаю, что это единственное верное решение. Убежден, что Гусев прекрасно доиграет этот сезон. Может быть, это даст основания продлить его еще. Хороший коллектив собран, дружно работает. Ролана в команде уважают», — сказал Лещенко «СЭ».

23 декабря «Динамо» утвердило Гусева главным тренером команды до конца сезона-2025/26. С ноября 2025 года 48-летний специалист исполнял обязанности главного тренера бело-голубых после ухода из клуба Валерия Карпина.

Гусев работает в «Динамо» с 2023 года. Он также был исполняющим обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.

В 18 турах чемпионата России-2025/26 «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.