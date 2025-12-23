Степашин назвал задачу Гусева в «Динамо» в этом сезоне

Председатель консультативного совета, член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин назвал задачу Ролана Гусева на вторую половину сезона.

«Задача, но он и сам ее озвучил недавно, — взятие Кубка. И, конечно нужно подниматься выше и выше в чемпионате. Шансы для этого есть», — цитирует Степашина «КП Спорт».

23 декабря «Динамо» утвердило Гусева главным тренером команды до конца сезона-2025/26. С ноября 2025 года 48-летний специалист исполнял обязанности главного тренера бело-голубых после ухода из клуба Валерия Карпина.

«Я рассчитываю, что кубок — это одна из главных задач, которая сегодня стоит перед «Динамо». Перед советом директоров и перед руководством клуба в том числе», — добавил Степашин.

Гусев работает в «Динамо» с 2023 года. Он также был исполняющим обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.

В 18 турах чемпионата России-2025/26 «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.