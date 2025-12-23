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Степашин назвал задачу Гусева в «Динамо» в этом сезоне

Анастасия Пилипенко

Председатель консультативного совета, член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин назвал задачу Ролана Гусева на вторую половину сезона.

«Задача, но он и сам ее озвучил недавно, — взятие Кубка. И, конечно нужно подниматься выше и выше в чемпионате. Шансы для этого есть», — цитирует Степашина «КП Спорт».

23 декабря «Динамо» утвердило Гусева главным тренером команды до конца сезона-2025/26. С ноября 2025 года 48-летний специалист исполнял обязанности главного тренера бело-голубых после ухода из клуба Валерия Карпина.

«Я рассчитываю, что кубок — это одна из главных задач, которая сегодня стоит перед «Динамо». Перед советом директоров и перед руководством клуба в том числе», — добавил Степашин.

Гусев работает в «Динамо» с 2023 года. Он также был исполняющим обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.

В 18 турах чемпионата России-2025/26 «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Источник: «КП Спорт»
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Ролан Гусев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
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П
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Зенит

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