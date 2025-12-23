Сперцяна признали лучшим игроком «Краснодара» первой половины сезона-2025/26

Полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна признали лучшим игроком команды в первой половине сезона-2025/26, сообщает пресс-служба «быков».

В опросе приняли участие 1351 человек. Сперцян набрал 43,67 процента голосов. Второе место занял нападающий Джон Кордоба, набрав 21,76 процента. Третьим стал вратарь Станислав Агкацев (9,7 процента).

25-летний Сперцян в сезоне-2025/26 провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 13 результативных передач. «Краснодар» после 18 туров РПЛ набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице.