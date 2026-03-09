Лещенко — об игре «Динамо»: «В последних играх забили 13 голов, у некоторых команд за сезон нет столько»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы бело-голубых над ЦСКА (4:1) в матче 20-го тура РПЛ.

«Преимущественно радость от победы. «Динамо» в последних играх успешно выступает. Забили 13 голов, некоторые команды за сезон столько не забивают. Все налаживается. Дай бог, чтобы это не было временным явлением. Все отыграли на пятерку. Даже сложно назвать лучшего игрока матча», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 27 очками занимает седьмое в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА (36 очков) располагается на четвертой строчке.

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